Dein Date im Oktober: Wir verkuppeln dich mit Roosevelt

Marius Lauber heißt dieser Kölner, ein Süßer, mit strubbeligen Haaren, ein bisschen Flaum im Gesicht. 26 Jahre, genau dein Alter eigentlich. Und diese Augen! Wenn der dich anschaut, weißt du, was ich meine.

Das Beste aber: Er hat als Roosevelt vor ein paar Wochen das vielleicht schönste Debüt des Sommers rausgebracht.

Wir können uns gut vorstellen, dass es zwischen Marius und dir funktionieren könnte. Warum? Du hast doch damals auch so für die Indieband Beat!Beat!Beat! geschwärmt –ER war ihr Schlagzeuger. Im Boiler Room hast du ihn schon mal auflegen sehen. Außerdem ist er ziemlich dicke mit Totally Enormous Extinct Dinosaurs und Joe Goddard von Hot Chip, beides musikalisch genau dein Ding. Du wirst lachen, aber du hast letztens auf der WG-Party sogar schon zu seinem Song „Night Moves“ getanzt:

Wir wollen dich jetzt auch gar nicht in Verlegenheit bringen, den letzten Schritt musst du ja schließlich selbst tun. Aber denk nur mal daran, wie aufregend dein letztes Blind-Date war: Ihr habt die ganze Nacht durchgetanzt, geschwitzt, als gäb’s keinen Morgen mehr. Danach konntest du zwei Monate von niemand anderem reden. Wir wünschen uns einen neuen Flirt für dich – am 14. Oktober in München bei der MUSIKEXPRESS Klubtour.

Für guten Aftershow-Sound sorgen dort Mathias Modica aka Munk sowie DJ Supermarkt (Too Slow to Disco). Also: Bock auf ein Date?

MUSIKEXPRESS Klubtour in München

ROOSEVELT (LIVE)

AFTERSHOWPARTY:

MUNK

DJ SUPERMARKT (TOO SLOW TO DISCO)

Location: Strom

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.30 Uhr

Aftershowparty: ab 22.30 Uhr

AK: 18,00€ | VVK: 14,00€ zzgl. Gebühren

AK Aftershowparty: 8,00€

Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/events/1840062422890451/

Tickets hier: www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=16547

Einlass erst ab 18 Jahren.

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Roosevelt

Synthpop, Disco und viel gute Laune: Das Debütalbum des Kölners Marius Lauber war eines der tanzbarsten dieses Sommers.

Munk

Mathias Modica ist einer der wichtigsten Vordenker der deutschen Electro-Szene. Auf seinem Label Gomma Records erschien bereits Musik von WhoMadeWho, Nancy Whang (LCD Soundsystem) und Asia Argento.

DJ Supermarkt (TOO SLOW TO DISCO)

Auch wenn der Name das Gegenteil vermuten lässt: Die Yachtpop-Exkurse von DJ Supermarkt (TOO SLOW TO DISCO) sind ganz schön tanzbar.

Neugierig, aber noch immer nicht überzeugt? So schön, laut und heiß war es übrigens bei der ME.Klubtour in Berlin mit Zugezogen Maskulin: