Depeche Mode kündigen neues Album „SPIRIT“ offiziell an

Jetzt ist es offiziell: Depeche Mode werden am 17. März 2017 ihr neues Album SPIRIT veröffentlichen. Und nicht nur das: Bereits am Freitag, den 3. Februar, werden Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher ihre erste neue Single „Where’s The Revolution“ vorstellen.

SPIRIT ist Depeche Modes 14. Studioalbum, erscheint vier Jahre nach dem Vorgänger DELTA MACHINE und wurde von James Ford (Simian Mobile Disco, Florence & The Machine, Arctic Monkeys, Foals) produziert.

Bereits im Oktober 2016 hatten Depeche Mode auf einer Pressekonferenz in Mailand angekündigt, dass ein neues Album dieses Jahr kommen würde. Eine weltweite Tour mit dem Namen „Global Spirit“ wurde damals ebenfalls bekanntgeben. Bestätigt sind in deren Rahmen bisher acht Deutschland-Konzerte, allein in Europa spielen Depeche Mode 34 Shows in 21 Ländern.

So wird das Artwork von Depeche Modes neuem Album „SPIRIT“ aussehen:

So wird das Artwork von Depeche Modes neuer Single „Where’s The Revolution“ aussehen: