Depeche Mode kündigen Pressekonferenz in Mailand an

Seit Dienstag läuft ein mysteriöser Countdown auf der Website von Depeche Mode. Heute wurde bestätigt, dass der Countdown nicht etwa das noch in diesem Jahr erwartete neue Album der Briten oder eine Tour ankündigt, sondern eine Pressekonferenz. Die wird am 11. Oktober 2016 in Mailand stattfinden und soll neben News über das Album auch die Daten für Konzerte im Jahr 2017 und 2018 preisgeben. Für alle, die nicht zum Publikum der Konferenz in Mailand zählen, gibt es über die Homepage der Band das Event im Livestream zu sehen.

Im November erscheint bei Sony Music die „Video Singles Collection“ von Depeche Mode auf 3 CDs.