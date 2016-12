Der popfaktische Jahresrückblick 2016: Nein, dieses Jahr kriegt uns nicht klein!

Ging das echt nur auf diese harte Tour? Ende 2016 haben wir einen Bowie, einen Cohen und einen Prince zu wenig. Und einen Trump zu viel. Wir fühlen uns umstellt von Lügnern, Buhmännern, Schwanzeinkneifern. Deshalb kann dieser Jahresrückblick nicht nur ein Rückblick sein. Er soll vielmehr als Appell gelesen werden, sich zu wehren gegen den ganzen Schwindel. Und wir sind nicht allein: Beyoncé, The Yes Men, Jan Böhmermann, Alicia Keys, Toni Erdmann, Anohni, Maurice Summen und Dr. Dylan helfen uns! Unter anderem.

Natürlich auch im Jahresrückblick enthalten: die 50 Songs und Platten des Jahres 2016!

ME.Helden: Bob Dylan

Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Bob Dylan hat jeden Singer-Songwriter beeinflusst. Hat sich häufiger gewandelt als David Bowie und mehr Klassiker verfasst als Lennon/McCartney. Dass er auch mal strauchelte, zeigt: Er ist kein Mythos, den man Dylanologen überlassen sollte – Dylan ist ein Held für alle. Jetzt sogar für Literaten.

Modestrecke mit Mykki Blanco

Michael David Quattlebaum Jr. ist Mykki Blanco ist schwul, Transvestit und Rapperin. Die Zeit für unser Shooting überziehen wir gnadenlos, abhängig vom Outfit hören wir mal Michael Jackson, dann wieder russische Chansons, und die eigens für sie angefertigte Perücke gefällt ihr so gut, dass Mykki sie gleich behält.

Der neue Musikexpress – die Themen im Überblick

Titelthema: Der popfaktische Jahresrückblick

Themeninterview: Wayne Coyne über Fehler

Next Big Ding: Ari Roar

Radar: Cairobi, Friedrich Sunlight, Bakery, Línt

Blind Date: Isolation Berlin

Mixtape: Die Songs des Jahres 2016

Angel Olson – Intern

Bon Iver – 33, God

Katie Gately – Lift

Gold Panda – Chiba Nights

Golf – Dein Grün

Die Höchste Eisenbahn – Lisbeth

Isolation Berlin – In manchen Nächten

Mitski – Your Best American Girl

