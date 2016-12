Der Pop-Poll 2016: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Hier sind die Kategorien, in die Ihr Eure Favoriten direkt eintragen könnt. Am Ende haben wir dann auch noch vier Fragen über den MUSIKEXPRESS für Euch. Dankeschön fürs Ausfüllen und Mitmachen!

Einsendeschluss ist der 08. Januar 2017.

Album des Jahres

Song des Jahres

Solokünstler des Jahres

Solokünstlerin des Jahres

Live-Act des Jahres

Newcomer*in des Jahres

Konzert des Jahres

Film des Jahres

Buch des Jahres

TV-Sendung des Jahres

Traurigstes Ereignis des Jahres

Meine musikalische Hoffnung für 2017

Was hat mir dieses Jahr am ME gefallen?

Was kann der ME im nächsten Jahr besser machen?

Beste ME-Ausgabe 2016

Schlechteste ME-Ausgabe 2016

Pop-Poll 2016

Preise

1 x HERSCHEL-Rucksack „Little America“ in Navy:

Kaum eine andere Marke hat den Rucksack-Markt in den letzten Jahren so aufgerollt wie Herschel. Kein Wunder: Die Backpacks vereinen geschichtsbewusstes Retro-Design mit der Funktionalität, die ein Rucksack heute braucht, um auch in der Großstadt zu bestehen. Der „Little America“ ist einer der Klassiker im Herschel-Sortiment.

www.herschelsupply.com

VOLCOM Antihero Flanellhemd, Größe M, Vorta Denim, Größe 32, Full Stone Giftset:

Seit über 25 Jahren spielen Volcom überall dort ganz oben mit, wo es um Brettsport geht. Dass nicht nur Snow- oder Skateboarder in ihren Klamotten eine gute Figur machen, zeigt unser Gewinn: Mit dem Antihero-Flanellhemd, der Vorta-Denimjeans und dem Full Stone Gift Set bist Du auch im Alltag für alle witterungsbedingten Eventualitäten gerüstet.

www.volcom.de

3 x das neue Nick-Cave Album SKELETON TREE + Beutel + Shirt (M):

Als „Meisterwerk des Minimalismus im Songformat“ beschrieb Albert Koch in seiner Besprechung das neue Nick-Cave-Album. Wir verlosen drei Stück – und jeweils Shirt und Umhängebeutel dazu.

www.nickcave.com

1 x MOMENTUM Wireless Ivory von SENNHEISER:

Ohrpolster aus echtem Leder! Aktive Geräuschunterdrückung! Hochauflösender aptx-Codec-Sound. Der „MOMENTUM Wireless“ von Sennheiser vereint bestes Design, hochwertige Verarbeitung und absoluten Referenzklang.

www.sennheiser.de

1 x Boots Pampa Hi von PALLADIUM x SOPUPULAR (Gr. 43):

Gleich und gleich gesellt sich gern: Die Berliner Designer von SOPOPULAR und die Schuhmarke Palladium haben sich zusammengetan. Ihr „Pampa Hi“ ist gleichzeitig von klassischem, maskulinem Stiefeldesign (das Wildleder!) und futuristischer Formensprache geprägt.

1 x Mantel „Brysk“ von TIGER OF SWEDEN (Größe 50):

Schweden können’s einfach – in der Musik, aber auch in der Mode. Tiger Of Sweden stellt seit 1903 hochwertige Herrenmode her. Der Mantel „Brysk“ ist eines unserer Lieblingsteile aus der aktuellen Kollektion.

www.tigerofsweden.com/de

1 x Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher ROCKSTER XS von Teufel:

Der Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher ROCKSTER XS von Teufel verpasst Deinem musikalischen Leben eine dicke Portion Adrenalin. Lautstark, bassstark und geschützt gegen Spritzwasser, Staub sowie Stöße rockt er jede Lebenslage. Besonderer Clou: Im Party-Modus lassen sich zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden und über die integrierte USB-Buchse kann auch noch dein Smartphone geladen werden.

www.teufel.de

1 x Bluetooth-Watch G-SHOCK GBA-400 G‘MIX mit Musik-Suchfunktion:

Mit der G’MIX GBA-400 behältst du alles im Blick, was für dich wichtig ist: Steuere deine Musik noch intuitiver, suche nach Titeln von Liedern, die gerade in deiner Umgebung laufen und entdecke noch mehr tolle Möglichkeiten – dank Smartphone2 -Verknüpfung mit Bluetooth® SMART. Mach deine G-MIX GBA-400 zur Fernbedienung des Musikplayers!

www.g-shock.eu/de

1 x MARSHALL MID Bluetooth:

Der Mid Bluetooth verkörpert den Geist der legendären Marke in einem Kopfhörer – komplett in schwarzem Leder-Vinyl, mit charakteristischem Schriftzug versehen, massiven Metallbügeln und hochwertigen Messing-Details. Das Beste: Pro Akkuladung kann man bis zu 30 Stunden Musik hören.

www.marshallheadphones.com

1 x Beyerdynamic Byron BTA:

Diesen Knopf im Ohr trägt wohl jeder gerne: Der Byron BTA von den Klangspezialisten Beyerdynamic ist ein Bluetooth-In-Ear, der für seine Größe mit einem erstaunlich vielschichtigen Klang operiert. Mit an Bord: ein Freisprechmikrofon für alle gängigen Smartphones.

www.beyerdynamic.de

The Beatles – LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL: 1 x CD und 1 x Vinyl:

Die Fab Four auf großer Bühne – endlich liegt das legendäre Konzert im Hollywood Bowl als Neuaflage vor. Für den richtigen Klang sorgte kein Geringerer als Giles Martin, Sohn des großen Beatles-Produzenten George Martin.

www.thebeatles.com/news

1 x The Beach Boys – PET SOUNDS (Deluxe Edition):

Eines der wichtigsten Alben aller Zeiten in umfangreicher Wiederauflage. Auf vier CDs und einer Blu-Ray findet sich zahlreiches bisher unveröffentlichtes Material.

www.thebeachboys.com

Oasis – BE HERE NOW 2 x Super Deluxe Boxset + DVD „Supersonic“, 1 x Vinyl + DVD:

Volle Packung Britpop: Mit diesem Set, das aus der Deluxe-Edition des dritten Oasis-Albums BE HERE NOW und der Oasis-Doku „Supersonic“ auf DVD besteht, kannst Du dich bestens auf eine womöglich vorbestehende Oasis-Reunion vorbereiten.

www.oasisinet.com