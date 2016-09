Der Preis für die beste Social-Media-Antwort 2016 geht an… Arte

Für alle unter Euch, die nicht wissen, was das Supertalent ist: Es ist eine Castingshow, nein, es ist die Essenz aller Castingshows. In der Jury sitzen Bruce „die Handetasche muss lebendig sein“ Darnell, Dieter Bohlen und wechselnde Frauen. Sie urteilen über den Unterhaltungswert von Menschen wie du und ich, die etwas Originelles vorführen. Den Talenten winken Ruhm und Geld, den Zuschauern Freakshows und abfällige Bohlen-Kommentare dazu. Auf die berechtigte Frage an RTL, was man als Zuschauer in der Werbepause tun solle, antwortete RTL mit einem kleinen Arte-Bashing. Der Rest ist Social-Media-Geschichte, dokumentiert in diesem kleinen Bildchen von „Das Beste aus Social Media“: