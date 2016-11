Der schönste Christmas-Sweater 2016 kommt von Beyoncé

Vergesst die hässlichen Weihnachtspullover von Jan Böhmermann und Bela B. – Beyoncé hat für Euch einen X-Mas-Sweater designt, der wirklich was her macht und die gesamte Winterzeit über funktioniert. „I sleigh all day“ (dt.: Ich schlitter‘ jeden Tag) prangt in weißen Lettern auf der Brust und dem Rückenteil eines Hoodies, der in weihnachtlichem Rot sowie Tannengrün daher kommt.

Überdies hat Queen Bey ihren Merchandise-Shop noch mit weihnachtlichem Geschenkpapier, Sweatpants zum Chillen unterm Christbaum und gemütlich-lockeren Shirts aufgefüllt. Alles auf softer Baumwolle und herrlich dehnbar, damit Rock und Jeans nach dem dritten Weihnachtsessen ja nicht zwicken. Entspannte Weihnachten, olé!

X-Mas-Merch à la Beyoncé