Der Trailer zur letzten Staffel „Girls“ ist da

Lena Dunham und ihre Serie „Girls“ werden fehlen. Nicht nur HBO, die sich immer über gute Quoten freuen konnten. Sondern vor allem Zuschauern, die eine Dramedy mit gefühlt sehr ehrlichen Gedanken und Protagonisten abseits üblicher Hollywood-Schönheitsideale herbeisehnten. Und diese in den letzten Jahren durch Dunham auch endlich bekamen.

Doch jetzt ist Schluss mit der Serie. Dunham wird sich anderen Projekten widmen, Co-Star Adam Driver ist mittlerweile durch „Star Wars“ auch ein Weltstar geworden. HBO hat nun den Trailer zur allerletzten Staffel der Serie veröffentlicht. Darin stellt sich Dunhams Hannah als Autorin vor, die zwar auf alles und jeden scheißt, aber trotzdem zu allem und jedem eine Meinung hat.

Den Trailer könnt Ihr Euch direkt hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qSZ_ofVH-oE Video can’t be loaded: Write the Final Chapter: Girls Season 6 Official Trailer (HBO) (https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qSZ_ofVH-oE)

In den USA startet „Girls“ am 12. Februar mit der letzten Staffel. In Deutschland werden die neuen Folgen wohl erst im Herbst auf ZDFneo ausgestrahlt.