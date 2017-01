Der „Trainspotting 2“-Soundtrack ist ab heute erhältlich, Vinyl-Variante für Juni angekündigt

Am 16. Februar startet „T2 – Trainspotting“ in den deutschen Kinos. Und Fans des 1996er-Originals sind gespannt, wie es mit Sick Boy, Renton und Spud weitergehen wird. Genauso spannend war auch die Frage, wer es auf den Soundtrack zu Danny Boyles Fortsetzung geschafft hat.

Die Liste der Interpreten und Titel wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht, ab dem heutigen Freitag kann man den neuen „Trainspotting“-Soundtrack auch erwerben. Entweder digital auf iTunes oder Amazon. Oder eben als CD. Die Tracklist sieht wie folgt aus:

01. Iggy Pop – Lust for Life (The Prodigy Remix)

02. High Contrast – Shotgun Mouthwash

03. Wolf Alice – Silk

04. Young Fathers – Get Up

05. Frankie Goes to Hollywood – Relax

06. Underworld /Ewen Bremner – Eventually But (Spud’s Letter to Gail)

07. Young Fathers – Only God Knows

08. The Rubberbandits – Dad’s Best Friend

09. Blondie – Dreaming

10. Queen – Radio Ga Ga

11. Run D.M.C./Jason Nevis – It’s Like That

12. The Clash – (White Man) In Hammersmith Palais

13. Young Fathers – Rain or Shine

14. Fat White Family – Whitest Boy on the Beach

15. Underworld – Slow Slippy