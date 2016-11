Das Album der Woche: Hyphen Hyphen – TIMES (5 Sterne)

„…Momente, in denen der Pop ungebrochen zu sich findet. Momente, in denen man leicht versteht, warum das Quartett aus Nizza in der Heimat gerade die Nachwuchspreise abgeräumt hat mit seiner nicht nur cleveren, sondern auch leidenschaftlichen Idee von Pop als pumpender Glückseligkeit, als Sex und Selbstentäußerung, als glitzernde Oberfläche und ans Herz gehender Melodie.“

zur Rezension von TIMES

Tasseomancy – DO EASY (3,5 Sterne)

Dreampop als Wellnessprogramm: Zwei Sirenen spielen mit wohlkomponierten ätherischen Ölen.

zur Rezension von DO EASY

Metallica – HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT (3,5 Sterne)

Die größte Metal-Band aller Zeiten ist wieder da und hat Bock.

zur Rezension von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT

Kevin Devine – INSTIGATOR (4 Sterne)

Smarte Gitarrenmusik zwischen Power­pop und munterem Emo.

zur Rezension von INSTIGATOR

Kathryn Joseph – BONES YOU HAVE THROWN ME AND BLOOD I’VE SPILLED (5 Sterne)

Preisgekröntes aus Schottland: intensive Liedkunst, dunkel und betörend.

zur Rezension von BONES YOU HAVE THROWN ME AND BLOOD I’VE SPILLED

Justice – WOMAN (3,5 Sterne)

Nachdem sich Justice zuletzt als Prog-Rocker ausgetobt haben, gehen sie nun wieder gemeinsam in die Disco.

zur Rezension von WOMAN

Dungen – HÄXAN (3,5 Sterne)

Hexenwerk: Die Psych-Nostalgiker vertonen einen Uraltfilm. Super bis unhörbar.

zur Rezension von HÄXAN

Bakery – LUCY (4 Sterne)

Die Berliner debütieren mit einem vielschichtig-verkifften Allerlei aus TripHop, Dub, Soul und Psychedelia.

zur Rezension von LUCY

Alex Izenberg – HARLEQUIN (3 Sterne)

Auf seinem Debüt frönt der Singer/Songwriter den Folk-Größen der 60er und 70er: Retro-Chic, gepaart mit New Weird America und Indie-Rock.

zur Rezension von HARLEQUIN