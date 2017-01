Die Kardashians werden in „Ocean’s Eight“ mitspielen

Noch ist nicht abzusehen, ob „Ocean’s Eight“, der mit Frauen in den Hauptrollen besetzte Nachfolger zur „Ocean’s“-Reihe mit George Clooney, die Qualität der Vorgänger halten kann. Was sicher ist: Die Besetzung des Films ist überragend, selten versammelten sich so viele Stars in einem Film. Neu dazugekommen: Moderator James Corden und die Kardashians.

Am Montagabend wurden Kim Kardashian sowie ihre Schwestern Kendall und Kylie beim Dreh einer Szene gesichtet, die bei der New Yorker Met Gala spielt. Die Szene wird später im fertigen Film landen, der 2018 in die Kinos kommt. Wenige Tage zuvor wurde das Engagement von James Corden auf der Website Deadline verkündet.

Auch interessant Was für ein Cast: Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter und Cate Blanchett sind in „Ocean’s 8“ Inwiefern die eher weniger durch Schauspiel bekannten Stars über einen kurzen Cameo-Auftritt hinauskommen, lässt sich noch nicht absehen. Dafür ist aber bereits bekannt, welche Schauspielerinnen den Kern des Ensembles bilden: Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway und Rihanna werden Teil des neuen Gauner-Teams. Des Weiteren wurden Helena Bonham Carter, Dakota Fanning und Katie Holmes für den Film bestätigt.

In der „Ocean’s“-Reihe versammelte Regisseur Steven Soderbergh zwischen 2001 und 2007 Stars wie Brad Pitt, George Clooney und Julia Roberts. Matt Damon, der damals schon dabei war, wird auch einen Gastauftritt in „Ocean’s Eight“ bekommen.

