Die Oscar-Nominierungen 2017 sind da: „La La Land“, „Moonlight“ und „Arrival“ sind die Favoriten

Am 26. Februar werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Ausgezeichnet werden die besten Filme des vergangenen Jahres, moderiert wird die Show von Comedian Jimmy Kimmel.

Große Favoriten in den wichtigsten Kategorien sind das Musical „La La Land", das schon bei den Golden Globes abräumte und nun mit 14 Nominierungen ins Rennen geht – damit stellt der Film einen Rekord von „Titanic" ein. „Moonlight" (8 Nominierungen) von Regisseur Barry Jenkins und „Manchester by the Sea" (6 Nominierungen) werden die größten Konkurrenten für Regisseur Damien Chazelle. Mel Gibson feiert ein sensationelles Comeback in Hollywood: Sein Film „Hacksaw Ridge" ist in den Kategorien bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller nominiert.

Das Science-Fiction-Drama „Arrival" wurde ebenfalls mit einer Nominierung in der Kategorie „Bester Film" bedacht, hat dort aber eher Außenseiterchancen. Dafür winken für den Film von Denis Villeneuve wahrscheinlich viele Trophäen in den technischen Kategorien. Insgesamt wurde „Arrival" 8 Mal nominiert. Maren Ades Tragikomödie „Toni Erdmann" ist für den Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film" nominiert. Es wäre der erste Gewinn für Deutschland in dieser Kategorie seit „Das Leben der Anderen" im Jahr 2006.

Hier sind alle Oscar-Nominierungen in der Übersicht:

Bester Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight

Beste Regie

Arrival – Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge – Mel Gibson

La La Land – Damien Chazelle

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan

Moonlight – Barry Jenkins

Beste Hauptdarstellerin

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Emma Stone (La La Land)

Natalie Portman (Jackie)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Bester fremdsprachiger Film

Land of Mine, Dänemark, Martin Zandvliet,

A Man Called Ove, Schweden, Hannes Holm,

The Salesman, Iran, Asghar Farhadi,

Tanna, Australien, Bentley Dean, Martin Butler,

Toni Erdmann, Deutschland, Maren Ade,

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Bestes Original-Drehbuch

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

La La Land (Damien Chazelle)

The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

20th Century Women (Mike Mills)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Arrival (Eric Heisserer)

Fences (August Wilson)

Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

Lion (Luke Davies)

Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

Beste Kamera

Arrival (Bradford Young)

La La Land (Linus Sandgren)

Lion (Grieg Fraser)

Moonlight (James Laxton)

Silence (Rodrigo Prieto)

Bester animierter Film

Kubo and the Two Strings (Focus Features)

Moana (Disney)

Mein Leben als Zucchini (GKIDS)

The Red Turtle (Sony Classics)

Zootmania (Disney)

Beste Dokumentation

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Beste Filmmusik

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O’Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Bester Song

“Audition” (La La Land)

“”Can’t Stop the Feeling!” (Trolls)

“City of Stars” (La La Land)

“The Empty Chair” (Jim: The James Foley Story)

“How Far I’ll Go” (Moana)

Beste visuelle Effekte

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Bester Tonschnitt

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Beste Tonmischung

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours

Bestes Produktionsdesign

Arrival (Patrice Vermette)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)

Hail Caesar

La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

Passengers (Guy Hendrix Dyas)

Kostümdesign

Allied (Joanna Johnston)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

Bestes Make-up

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Bester Dokumentar-Kurzfilm