„Die Simpsons“ bekommen ein Rap-Special mit RZA und Snoop Dogg

„Die Simpsons“ sind nicht totzukriegen. In den USA läuft derzeit die 28. Staffel der Serie, in Deutschland wird diese im Laufe des Jahres ausgestrahlt. Und am Sonntag, den 15. Januar, läuft eine ganz besondere Episode: „The Great Phatsby“.

Die Episode wird eine Laufzeit von 60 Minuten haben, ist somit also doppelt so lang wie eine gewöhnliche Folge. Dazu wird sie sich fast ausschließlich um HipHop drehen. Stilistisch werden „The Great Gatsby“ und die Serie „Empire“ gemischt, es geht also um wilde Partys und viel Musik.

Prominente Gastauftritte wird es ebenfalls geben. Die Rapper Snoop Dogg, Common und RZA werden Sprechrollen einnehmen beziehungsweise ihre Comic-Alter-Egos vertonen.

Einen kleinen Ausblick auf die Folge in der Homer zum Rapstar wird könnt Ihr Euch hier anschauen: