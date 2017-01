Diese Webseite zeigt perfekt, wie Trump und seine Wähler denken

Nicht immer bloß rumquatschen, Kompromisse schließen und Probleme wälzen. Einfach mal machen. Komplizierte Sachverhalte wie lange Bedienungsanleitungen und Geheimdienst-Briefings sind Trump und seinen Wählern zuwider. Sie halten nur ab vom Machen. Was kann schon schiefgehen? Welch großartige Leistungen vollbracht werden können, wenn man einfach mal Dinge ausprobiert, ohne groß nachzudenken, zeigt der Reddit-Kanal „What Could Possibly Go Wrong“, in dem die Auswirkungen solchen Verhaltens treffend dargestellt werden.

Seht hier einige Highlights der Webseite What Could Possibly Go Wrong