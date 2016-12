Dieser mobile Plattenspieler wird Euer schwarzes Vinyl-Herz zum Schmelzen bringen

Dass Schallplatten gerade so gut verkauft werden wie schon lange nicht mehr, hat sich inzwischen sogar schon bis in die Discounter-Regale herumgesprochen. Doch Vinylfreunde stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass in vielen Zimmern der Wohnung und am Arbeitsplatz keine Geräte bereitstehen, die aus den magischen Schallplatten-Rillen Musik hervorzaubern können. Wer also Platten auch mal abseits der heimischen Hifi-Anlage abspielen will, gerät schnell an Grenzen. Eine Lösung für dieses Dilemma bietet jetzt der Rokblok.

Der Plattenspieler misst 11 x 5 x 5 Zentimeter, wiegt nur 90 Gramm und passt somit in jede Jackentasche. Wer die Musik über nicht über den RokBlok selbst sondern über einen externen Lautsprecher abspielen möchte, kann das mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät im Umkreis von zehn Metern tun. Der Korpus aus Bambus und MDF kreist mit 33 1/3 oder 45 rpm über die Platte.

Bisherige Konzepte wie der Soundwagon haben Plattenliebhaber eher für Angstschweiß als für Freudentränen gesorgt, weil das Gerät nicht nur zu viel Gewicht auf die Plattennadel legte, sondern die Platte zu allem Überfluss auch noch seine die Räder zerkratzte. Der Rokblok dagegen entlastet einerseits die Nadel, wiegt nur 90 Gramm und gleitet außerdem mit Gummireifen über die Platte. Deshalb können nicht einmal mehrere hundert Abspielvorgänge mit dem RokBlok einer Platte laut Herstellerangaben etwas anhaben. In ihren FAQs geben die Macher noch zu bedenken, dass der Sound nicht mit einer hochwertigen Anlage wird mithalten können, aber das versteht sich von selbst. Für eine schnelle Platte zwischendurch sollte der Rokblok aber allemal ausreichen.Wer das Projekt bei Kickstarter unterstützt, bekommt das Gerät für 69 US-Dollar (statt später 99 Dollar).

Hier könnt eine Demo des Geräts (mit unverändertem Sound) sehen