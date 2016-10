Dieses Video zeigt, was Tom Cruise am allerbesten kann (kleiner Tipp: Schauspielern ist es nicht)

Am 10. November startet „Jack Reacher: Kein Weg zurück“ in den Kinos. Es ist die Fortsetzung zu diesem „ganz netten“ Actionfilm mit Tom Cruise, der nur deshalb interessant war, weil Tom Cruise mitspielt. Nun ja: Immerhin ist es erstrebenswert, dass der Superstar noch nicht auf gigantische Franchises (Marvel) aufgesprungen ist und sich ab und an noch an mittelgroßen Filmen mit überschaubarem Budget versucht.

Auch interessant Tom Cruise hat jetzt ein eigenes Videospiel. Und es ist herrlich doof Anlässlich des Kinostarts von „Jack Reacher“ hat sich ein YouTube-Nutzer die Zeit genommen, das größte Talent des Schauspielers zu einem Supercut zusammenzuschneiden. Und zwar ist das: Rennen. Kein anderer Schauspieler hetzt so sehr durch seine Filme wie Cruise, der bekanntlich auch die wilden Kletter-Stunts in „Mission: Impossible“ selber absolviert. Dass der Schauspieler gern durch die Szenen hetzt, wurde irgendwann zum Running-Gag, Regisseur J.J. Abrams krönte diesen 2006 in „Mission: Impossible III“ mit einem 90-sekündigen Sprint durch Shanghai.

Das komplette Video, in dem Cruise einmal quer durch seine Vita sprintet, könnt Ihr Euch direkt hier anschauen:

Den Lauf aus „Mission: Impossible 3“ gibt es hier einzeln: