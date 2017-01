Ein Malbuch für Brutalismus-Fans

Marc Thomasset aus Brüssel hat ein Ausmalbuch mit brutalistischer Architektur entworfen. Das 36-seitige Buch „The Brutalist Colouring Book“ enthält Zeichnungen berühmter brutalistischer Gebäude, unter anderem der Geisel-Bibliothek von William Pereira und das „Monument to the Revolution of the people of Moslavina“ in Kroatien (entworfen von von Dušan Džamonja).

Versorgt Euch also mit möglichst vielen hell-, mittel- und dunkelgrauen Buntstiften, holt Euch hier das Malbuch und schon könnt Ihr in ein brutalistisch kontemplatives Wochenende starten.