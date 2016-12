Ein Weihnachtsgeschenk für Musikfans: David Bowie – A Coloring Book

In Zeiten von Reizüberflutung und postfaktischem Nachrichtenwahnsinn braucht man manchmal ein paar kleine Helferlein zur Kontemplation und Rückbesinnung auf die eigenen Bedürfnisse, weshalb Malbücher für Erwachsene immer beliebter werden. Leider sind fast alle dieser Malbücher ausgesprochen hässlich und wirken mitunter wie esoterischer Klimbim. Das Malbuch „David Bowie: Starman: A Coloring Book“ ist gänzlich von diesen negativen Attributen befreit, denn es beschäftigt sich mit der Pop-Ikone David Bowie und seinen immer neuen Looks. Im Buch finden sich neben Zitaten von und über David Bowie auch Bilder von Aladdin Sane, The Thin White Dude und all den anderen Alter Egos von Bowie, die darauf warten, ausgemalt zu werden.

Wer sich also angemessen von diesem Jahr und seinem vielleicht größten Verlust für die Popwelt verabschieden möchte, kann dies mit einem edlen Malbuch zum schmalen Preis von knapp 10 Euro tun. Hier könnt ihr das Buch bestellen.

Auszüge aus David Bowie – A Coloring Book