Eine Frau hat jahrelang Elrond aus „Herr der Ringe“ angebetet – und es nicht bemerkt

Eine ältere Dame aus Brasilien hat jahrelang versehentlich das getan, was viele Fans der „Herr der Ringe“-Reihe von Peter Jackson sowieso machen: Sie hat in der Figur Elrond einen Heiligen gesehen. Elrond wird in den Filmen von Hugo Weaving gespielt und gehört zum Volk der Elben. Eine Verwandte der älteren Dame hat die Figur erkannt und die Geschichte im Internet verbreitet.

Die betende Dame hielt eine Elrond-Actionfigur für eine Miniatur des Heiligen Antonius von Padua. Sie betete vor der Figur, teilte ihr Sorgen und Nöte mit. Bilder des Mini-Elronds landeten dann dank ihrer Verwandten im Internet, wo der Beitrag etliche Male geteilt wurde:

Auch Gandalf-Darsteller Ian McKellen griff die Geschichte auf Facebook auf und machte den Viralhit perfekt. Die Plastikfigur, die bei Ebay weniger als Zehn Euro wert ist, wurde mit dem Patron der Armen, der Frauen, der Liebenden und noch für einige andere Dinge zuständig. Der älteren Dame wurde nun eine richtige Figur des Heiligen geschenkt.

