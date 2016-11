„Einfach das Ende der Welt“-Trailer: Regie-Wunderkind Xavier Dolan ist zurück

Den Namenszusatz „Wunderkind“ trägt Xavier Dolan schon seit einigen Jahren. Eigentlich müsste der Zusatz längst nerven, aber der 27-Jährige hört einfach nicht damit auf, unverschämt gute und reife Filme zu drehen. Zuletzt gewann er in Cannes den Großen Preis der Jury. Und zwar für „Einfach das Ende der Welt“, der am 29. Dezember in den deutschen Kinos erscheinen wird. Zu dem Drama ist nun ein erster Trailer erschienen:

https://www.youtube.com/watch?v=HJIzeeWBTf0 Video can’t be loaded: Einfach das Ende der Welt | Offizieller Trailer | Ab 29. Dezember 2016 im Kino (https://www.youtube.com/watch?v=HJIzeeWBTf0)

In „Einfach das Ende der Welt“ kehrt der Schriftsteller Louis (Gaspard Ulliel) nach einigen Jahren erstmals zu seiner Familie zurück. Er möchte seine Eltern und Geschwister darüber informieren, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Denn er ist sterbenskrank. Doch sein Eintreffen sorgt nur dafür, dass alte Fehden wieder aufgegriffen werden und seine Krankheit überhaupt nicht zum Thema wird.

Auch interessant Nach Cannes: 7 Highlights vom Filmfestival Großes Drama steht bevor, wenn Xavier Dolan („I Killed My Mother“, „Laurence Anyways“, „Mommy“) Darsteller wie Vincent Cassel, Marion Cotillard und Léa Seydoux an einen Tisch setzt und sie nach Herzenslust streiten lässt.

Dolans Folgeprojekt steht auch bereits in den Startlöchern. In seinem englischsprachigen Debüt „The Death and Life of John F. Donovan“ wird der frankokanadische Regisseur unter anderem Kit Harington („Game of Thrones“), Jessica Chastain, Natalie Portman und Susan Sarandon in Szene setzen. Und obendrein dafür sorgen, dass Sängerin Adele ihren ersten Kino-Auftritt hat.