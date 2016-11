Einhorn zwingt Ritter Sport in die Knie

Die zweitwichtigste gute Nachricht (nach der YouTube-Entsperrung) ist heute, dass Ritter Sport eine Einhorn-Schokolade auf den Markt gebracht hat. Unter dem Claim „Quadratisch Magisch Gut“ präsentierte der deutsche Schokoladenfabrikant seine neue Sorte „Einhorn“: Weiße Schokolade mit Joghurt – verziert mit einem Himbeer-Cassis-Regenbogen.

Bei der Produktion seien, so versprach der Hersteller, keine Einhörner zu Schaden gekommen. Was jedoch kurz nach der Enthüllung der neuen Sorte litt, waren die Server von Ritter Sport. Die Nachfrage nach der pinken Süßigkeit war so hoch, dass die schnöde Technik von Ritter Sport versagte und die Seite über mehrere Stunden nicht erreichbar war.

Inzwischen kann die magische Schokolade mit etwas Einhorn-Glück jedoch hier wieder online bestellt werden, zum Regenbogenpreis von 1,99 Euro und seeehr langsam. Viel Spaß beim Naschen!