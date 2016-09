Elbow kündigen Veröffentlichungsdatum für neues Album an

Am 03. Februar 2017 wird das neue Elbow-Album erscheinen. Einen Namen hat das erste Album der Band seit THE TAKE OFF AND LANDING OF EVERYTHING aus dem Jahr 2014 noch nicht, vorbestellt werden kann es allerdings schon jetzt. Das Album soll in den Blueprint Studios in Salford aufgenommen worden sein. Erste Impressionen aus dem Studio teilte die Band via Instagram:

Garv's silky tones going down… A photo posted by elbow instagram (@elbowofficial) on Sep 28, 2016 at 6:49am PDT

Guitars in the studio 29/9/16 A video posted by elbow instagram (@elbowofficial) on Sep 28, 2016 at 5:17am PDT

Neben dem Album hat die britische Band um Guy Garvey ihre größte Tour seit 2008 angekündigt. Mit 18 Konzerten tourt das Quartett von Ende Februar bis Mitte März durch Irland und Großbritannien.