Emma Watson als Belle: Der erste Trailer zu „Die Schöne und das Biest“ ist da

Disney bringt nach und nach Remakes seiner Zeichentrick-Klassiker ins Kino. Nachdem „The Jungle Book“ im April 2016 ein gigantischer Erfolg an der Kinokasse war, startet am 16. März 2017 die nächste Neuverfilmung. In „Die Schöne und das Biest“ wird Emma Watson („Harry Potter“) die Rolle der Belle übernehmen, Dan Stevens wird mittels Special-Effects das Biest spielen. Zum Film ist nun ein erster Trailer erschienen, der augenscheinlich auf Nostalgie abzielt:

https://www.youtube.com/watch?v=OvW_L8sTu5E Video can’t be loaded: Beauty and the Beast US Official Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=OvW_L8sTu5E)

Bill Condon („Twilight“) führt bei dem Remake des 1991er Originals Regie, in Nebenrollen ist Luke Evans als Gaston zu sehen und Ewan McGregor als Lumière zu hören. Die kommenden Disney-Neuverfilmungen: „Dumbo“, „Aladin“, „Mulan“ und „Der König der Löwen“. Das Mäusestudio hat neben Star Wars und Marvel eine neue Goldgrube entdeckt, die in der eigenen Vergangenheit des Studios liegt.