Entdeckt in FKA twigs’ Online-Archiv all ihre Werke

In Zusammenarbeit mit dem britischen Künstler Matthew Stone hat FKA twigs ihre Werke auf einer Homepage zusammengetragen. Sie selbst nannte es auf Instagram ein Online-Archiv ihrer Arbeit, das Fans nun entdecken und so zum Beispiel auch eine Verbindung zwischen all ihren Projekten herstellen können.

Unter den Kategorien „Watch“, „Listen“, „Look“ und „Shop“ kann man Musikvideos und Songs entdecken, oder Merchandise kaufen. Erstmals außerhalb von Großbritannien ist der Kurzfilm „Soundtrack 7“ zu sehen, der Tanzeinlagen enthält, ähnlich wie bei Videos und Live-Shows von FKA twigs, die seit jungen Jahren tanzt. Besucht die Webseite hier.