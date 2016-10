Erste Hilfe für Leipzig: Gewinnt Tickets für die ME-Klubtour mit Boogie Monks

Eine Hiobsbotschaft erreichte Leipzig vor einigen Tagen: In genau einem Jahr, im Oktober 2017, wird eine mittelschwere Plage in der sächsischen Stadt erwartet. Gleich fünf Mal nacheinander wird sie zuschlagen – aufzuhalten ist Helene Fischers Konzertmarathon im Osten Deutschlands wohl kaum noch.

Besonders tragisch: Die Leipziger mussten in der Vergangenheit schon mehrere kulturelle Katastrophen einstecken, zuletzt kündigte sogar Xavier Naidoo an, den Luftraum in und über der Arena mit seinem Gedanken- und Liedgut zu belasten.

Aus diesem Grund haben wir hin- und hergegrübelt. Diesem Schrecken muss man doch etwas entgegensetzen! Die Leipziger haben in der Vergangenheit schon so viel durchgemacht, zugelassen, ja sogar mitklatschend toleriert. Es kamen die Flippers, Santiano, Unheilig und nicht einmal diesen unsäglichen Dark Tenor hat man auf dem Augustusplatz angekettet und zur Belustigung der Einwohner mit Tomaten beworfen. Wir möchten daher Wiederaufbauhilfe leisten, für einen besseren Musikgeschmack in der Region. Für alle.

Deshalb verlosen wir 3×2 Tickets für die MUSIKEXPRESS Klubtour am 04. November im Club Velvet. Erste Hilfe werden die Boogie Monks leisten – die Seeed-DJs Luke4000 und Based sorgen mit einem Mix aus Dancehall, Reggae, Trap und HipHop für körperliche Betüchtigung und lächelnde Gesichter in Zeiten der Musik-Krise. Anschließend übernehmen DJ Craft (K.I.Z) und das Kölner Duo Coma das aufgeheizte Publikum.

GEWINNSPIEL

Um Tickets zu gewinnen, müsst Ihr lediglich das untenstehende Formular ausfüllen – das Lösungswort lautet „Hilfe für Leipzig“.

Wir wünschen viel Glück!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



MUSIKEXPRESS Klubtour in Leipzig

DJ LUKE 4000 & DJ BASED (SEEEDS DJS)

BOOGIE MONKS

DJ CRAFT (K.I.Z) supported by DJANE YO-C

COMA DJ-SET (KOMPAKT REC.) supported by MARKUS KNAUTH

Einlass: 22.00 Uhr

Eintritt: 9,00€

Einlass erst ab 18 Jahren.

Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/events/1042205859167258

MUSIKEXPRESS Klubtour

Der Festivalsommer ist zwar vorbei, doch jetzt geht die Party drinnen weiter: MUSIKEXPRESS und Wodka Gorbatschow holen die besten Live-Acts und DJs in eure Stadt, und ihr könnt dabei sein! Die MUSIKEXPRESS Klubtour macht Halt an sechs Stationen und wird für laute, unvergessliche, und durchtanzte Nächte sorgen. Also: Wer auf HipHop und Electro steht – jetzt Tickets sichern!

Boogie Monks

Sonst mit den Reggae-Giganten von Seeed unterwegs, werden uns die Boogie Monks einen geschmackssicheren Mix aus HipHop, Dancehall und Trap servieren.

DJ Craft (K.I.Z.)

DJ Craft produziert nicht nur die Beats für K.I.Z., sondern ist auch einer der gefragtesten DJs im Deutschrap.

Coma

Das Kölner Duo produziert seit Jahren zuverlässig gute elektronische Musik – und weiß, wie man ein Publikum anheizt.

***

Neugierig, aber noch immer nicht überzeugt? So schön, laut und heiß war es übrigens bei der ME.Klubtour in Berlin mit Zugezogen Maskulin: