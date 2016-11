Erster Trailer zum Netflix-Film über Barack Obama

Während Donald Trump sich auf den Einzug ins Weiße Haus vorbereitet, hat der mediale Abgesang auf den scheidenden US-Präsidenten Barack Obama schon längst begonnen. Im September war das erste Date von Michelle und Barack Obama im Film „My First Lady“ im Kino zu sehen, nun kommt das nächste Biopic über den Noch-Präsidenten.

Am 16. Dezember veröffentlicht das Streaming-Portal Netflix den Film „Barry“, der den jungen Obama im Jahr 1981 zeigt. Zu dieser Zeit lebt der spätere Präsident in New York, erlebt die Stadt in einer Phase, in der Kriminalität und Diskriminierung ein großes Thema sind. Des Weiteren wird der Film Barack Obamas Beziehung zu Charlotte, seiner weißen Freundin vor Michelle Robinson, zeigen.

Barack Obama wird von Newcomer Devon Terrell gespielt, Charlotte wird von Anya Taylor-Joy verkörpert. Der erste lange Trailer zum Film ist nun erschienen: