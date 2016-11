Euer Tag wird besser, wenn Ihr den neuen Song von Japandroids gehört habt

Das schlechte Wetter zieht Euch runter? Ihr habt aber sowas von keinen Bock auf den Herbst? Selbst die Aussicht auf die Festivalsaison 2017 holt Euch aus Eurem Tief nicht heraus? Dann haben wir einen Instant-Stimmungsaufheller für Euch: Gebt Euch „Near To The Wild Heart Of Life“, die neue sehr kurzweilige Single der Japandroids, im Stream (siehe unten). Und alles ist plötzlich halb so wild.

„I used to be good, but now I’m bad“, singt Brian King, die eine Hälfte des kanadischen Indierock-Duos, ohne Verschnaufpause, und wenn das keine Comeback-Ansage ist, was dann? Japandroids veröffentlichen dreieinhalb Jahre nach CELEBRATION ROCK am 27. Januar 2017 ihr neues und insgesamt drittes Album, das wie seine erste Single NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE heißt. Classic-Rock- und Punkrockanleihen á la The Hold Steady wie immer inklusive.

Aber Obacht: Über CELEBRATION ROCK schrieb der Musikexpress damals, die acht in medias res gehenden Songs hätten „dieselbe Wirkung wie ein halbstündiges Feuerwerk: Anfangs ist es toll anzusehen, aber irgendwann hat man sich dann doch an das Knallen und die bunten Feuertropfen gewöhnt – und dann wird’s schnell anstrengend, zumal sich die Japandroids seit ihrem Debütalbum musikalisch kaum weiterentwickelt haben.“ Möglich, dass Japandroids‘ neue Single nach ein paar Tagen und 50 Durchläufen auch nervt. Aber da kommen ja noch ein paar weitere neue Songs. Sieben, um genau zu sein, weil laut Band selbst acht Songs „der Standard großer Rock’n’Roll-Alben ist: Raw Power by The Stooges, Born To Run by Bruce Springsteen, Marquee Moon by Television, IV by Led Zeppelin, Horses by Patti Smith, Paranoid by Black Sabbath, Remain In Light by Talking Heads, Master Of Puppets by Metallica, etc.“.

Tracklist von Japandroids‘ „NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE“:

01 Near To The Wild Heart Of Life

02 North East South West

03 True Love And A Free Life Of Free Will

04 I’m Sorry (For Not Finding You Sooner)

05 Arc Of Bar

06 Midnight To Morning

07 No Known Drink Or Drug

08 In A Body Like A Grave

Wie wir NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE finden, teilen wir spätestens Ende Januar mit – und freuen uns solange erstmal darauf.