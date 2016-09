Exklusive Songpremiere: Karies müssen „Überlegen“

Wieder und wieder und wieder: Stuttgart. Die Stadt mit den vielen Autos und dem Bahnhof – über den wir an dieser Stelle nicht lästern wollen, weil wir in Berlin sitzen und da so ein anderes Großprojekt dahinsiechen sehen – hat erneut eine klaustrophobisch gute Band hervorgebracht. Der Name steht schon für Verfall und Fäulnis, der auch durch den Sound in die Ohren dringt: Karies.

Seit Jahren wabert das Quartett durch die Untergrundwelt der deutschen Musikszene, erspielte sich die Herzen düsterer Post-Punk-Lover und des Münsteraner Labels This Charming Man Records, bei dem am 4. November Karies’ Debütalbum ES GEHT SICH AUS erscheinen wird. Vorab haben wir für Euch als große Freunde Stuttgarts, Post-Punks und Post-Punks aus Stuttgart eine exklusive Songpremiere. Hört hier mit „Überlegen“ den ersten Song aus dem Debütalbum von Karies:

Karies sind ab November 2016 auch auf Tour und machen Halt in folgenden Städten:

04.11.16 Stuttgart – Goldmarks

09.11.16 Dresden – OstPol

10.11.16 Leipzig – Café Manfred

11.11.16 Berlin – West Germany

12.11.16 Hamburg – Hafenklang

13.11.16 Köln – Privat

15.11.16 Trier – Ex-Haus

16.11.16 Wiesbaden – Kreativfabrik

17.11.16 Nürnberg – K4

18.11.16 Würzburg – Cairo

19.11.16 München – Glockenbachwerkstatt