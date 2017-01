„Fack Ju Göhte 3“ mit Elyas M’Barek kommt im Oktober 2017 ins Kino

Eigentlich war es ja abzusehen: Elyas M’Barek und sein Regisseur Bora Dağtekin drehen noch einen weiteren Teil der Lehrer-Comedy „Fack Ju Göhte“. Nachdem die ersten beiden Filme der Reihe große Kassenerfolge in Deutschland wurden, ist die Entscheidung von Constantin Film aus finanzieller Sicht nur clever.

In einer Pressemitteilung hat Constantin Film nun das Startdatum von „Fack Ju Göhte 3“ verkündet. Am 26. Oktober 2017 wird M’Barek wieder zu Herr Müller – dazu wurde bekannt, dass es ausdrücklich der letzte Film der Reihe sein wird. Unter dem Hashtag #FinalFack wird nun schon für den Kinostart geworben, dabei haben die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen.

Im Frühling werden sich alle relevanten Darsteller der ersten Filme wieder in München zum Dreh einfinden. Karoline Herfurth, Uschi Glas und Jella Haase kehren also zurück. Die Ereignisse des Films werden wieder in Deutschland stattfinden, zuletzt drehte die Crew ja bekanntlich in Thailand.