Feiert Bilderbuch und ihr neues Video zum Hit „Bungalow“ bitte jetzt

Nachdem unser Österreich-Korrespondent Reiner Reitsamer neulich Zeuge eines Bilderbuch-Konzerts in Wien wurde, kam er mit leuchtenden Augen zurück: Die Band habe da einen neuen Song gespielt, „Bungalow“ hieße der, und der habe das Zeug zu einem richtigen Hit. Ein Lied mit einem Riff, das selbst Statuen in willenlose Dancer verwandele. Reiner schrieb noch was vom „’Get Lucky’ des Jahres 2017“, aber dann war er auch schon wieder weg, um mit der Band auf eine warme Urlaubsinsel zu jetten (mehr dazu im übernächsten Musikexpress).

Wie auch immer: Endlich können wir alle uns selbst von de Qualität von „Bungalow“ überzeugen. Bilderbuch nämlich haben ein Video dazu gedreht und lassen beides heute in die Welt los. Und was sollen wir sagen? Katzen! Table Dance! Kris-Kross-Rastas! Choreographien! Immer ran mit diesem MAGIC LIFE, wir wollen mehr davon.

https://www.youtube.com/watch?v=pV-GGCrRcu0&index=1&list=PLdRt5Jb7oGTE_tDAAYsH7ubueljVZK8MH&t=4s Video can’t be loaded: Bilderbuch – Bungalow (official) (https://www.youtube.com/watch?v=pV-GGCrRcu0&index=1&list=PLdRt5Jb7oGTE_tDAAYsH7ubueljVZK8MH&t=4s)

Auch interessant Austrian Championship: Bilderbuch vs. Wanda Das neue Album MAGIC LIFE von Bilderbuch erscheint am 13. Februar 2017 und damit rund zwei Jahre nach ihrem Album SCHICK SCHOCK.

Bilderbuchs sensationelles Artwork zur Single „Bungalow“:

Bilderbuch auf Tour 2017:

26.03.2017 – CH-Zürich, X-Tra

27.03.2017 – Offenbach, Capitol

28.03.2017 – Köln, Palladium

29.03.2017 – Berlin, Columbiahalle

30.03.2017 – München, Zenith

31.03.2017 – Leipzig, Haus Auensee

02.04.2017 – Stuttgart, Im Wizemann

03.04.2017 – Hamburg, Docks

05.05.2017 – AT-Graz, Kasematten

18.05.2017 – AT-Wien, Arena Open Air

26.08.2017 – AT-Linz, Tabakfabrik Open Air