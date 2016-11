Fleet Foxes‘ neues Album ist „fast fertig“

Gute Nachrichten aus dem Hause Fleet Foxes: Das neue Album der Folkband sei „fast fertig“. Dies bestätigten sie via Facebook auf Nachfrage eines Fans, der allen Anlass für seine Frage hatte. Am Montag tauschten die Fleet Foxes nämlich ihr dortiges Titelbild aus. Zu sehen ist nun Hiroshi Hamayas Foto „Eruption at Mount Tokachi, Hokkaido Prefecture, Japan, 1962.“

Weitere Details zum neuen Album der Fleet Foxes gibt es noch keine, Grund zur Freude ist ihre Bestätigung trotzdem: Ihr zweites und bis heute aktuelles Album HELPLESSNESS BLUES erschien im Jahr 2011. Sänger Robin Pecknold will zudem ein Soloalbum veröffentlichen.