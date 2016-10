Foto-Strecke: Die farbenfrohe Welt vietnamesischer Straßenhändler

Stundenlang hat die Fotografin Loes Heerink auf Brücken der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gewartet – und zwar auf Straßenhändler, die sich mit ihren vollgepackten Fahrrädern durch die jeweilige Überführung schleppen. Um vier Uhr morgens ziehen die vietnamesischen Händler los. Oft sind es Frauen, die extra aus anderen Ländern zum Arbeiten in die Stadt gekommen sind um ihre Waren direkt auf den Straßen Hanois zu verkaufen.

Dass dieser Knochenjob auch wahre Schönheit birgt, zeigt die Fotografin aus den Niederlanden mit ihrer Fotosammlung. Heerink lebte mehrere Jahre in Vietnam und war von der Farbenpracht dieser mobilen Verkaufsstände derart beeindruckt, dass sie beschloss, eine Fotoserie darüber zusammenzustellen – aus der Vogelperspektive.

Herausgekommen sind wundersame Formen und Farben. Frisches Obst, Gemüse und Blumen wurden von den Händlern in kreisrunden Körben angeordnet; mitunter sogar symmetrisch, damit die Gewichtsverteilung auf dem Transportmittel stimmt. Die Bilder will Heerink nun in einem Buch zusammenfassen – und benötigt Eure Hilfe dafür. Mit ihrem Kickstarter-Projekt sucht die Niederländerin noch Investoren und potentielle Käufer für ihren Bildband und lockt mit ersten Bildern, die sie online zur Verfügung gestellt hat. Hier könnt Ihr die Fotografin unterstützen und Euch Poster und Ausgaben ihres Buches sichern.

Eine Auswahl an Bildern seht Ihr hier: