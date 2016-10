Fotoshooting: Dua Lipa

„Be The One“ singt Dua Lipa auf der gleichnamigen EP — und ja, wenn es um süchtig machende Melodien und ansteckende Rhythmen zwischen Pop und Dance geht, ist sie ganz vorne mit dabei. Davon mal ganz abgesehen ist die englische Sängerin mit albanischen Wurzeln „Hotter Than Hell“ — ganz egal, in welchem Style das Ex-Model aufläuft. Die Londoner Göre wurde mit ganz viel HipHop groß, ihr Dad brachte ihr aber auch Dylan und Bowie nahe. Ein Angebot von Kanye West, ihr Debütalbum für sie zu produzieren — so sagte sie in einem Interview — würde sie glatt ablehnen.

„Ich möchte erst einmal genau so weiter machen, wie bisher, genau so, wie ich meinen Sound haben will. Wenn Kanye West sich mit dem zweiten Album zufrieden gibt, könnten wir vielleicht darüber reden. Aber nur vielleicht …“ Dua Lipa