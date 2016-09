Fritz Kalkbrenner kündigt „Grand Départ“-Tour an

Am 14. Oktober bringt Fritz Kalkbrenner sein fünftes Album GRAND DÉPART heraus. Passend zur Albumveröffentlichung hat der Berliner Produzent und Sänger nun Tourdaten für das nächste Jahr angekündigt. Sieben Termine führen Fritz Kalkbrenner im März nach Dresden, Wien, Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg und München. Tickets für Fritz Kalkbrenners Tour gibt es hier.

03.03.2017 – Dresden, Eventwerk Dresden

04.03.2017 – Wien, Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

10.03.2017 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

17.03.2017 – Berlin, Velodrom

18.03.2017 – Köln, Palladium Köln

24.03.2017 – Hamburg, Sporthalle Hamburg

25.03.2017 – München, Zenith

Der Albumtitel GRAND DÉPART bezeichnet den Starttag der Tour de France. Bei Fritz Kalkbrenner steht der Titel für den Weg von der Idee bis zum Werk, das am Ende steht. Das Album ist das erste Fritz-Kalkbrenner-Album seit WAYS OVER WATER von 2014. Als Vorboten zum Album hat Fritz Kalkbrenner in der vergangenen Woche das Video zum Track „In This Game“ veröffentlicht, das den Schauspieler Clemens Schick („James Bond 007: Casino Royale“, „4 Könige“) in der Hauptrolle zeigt: