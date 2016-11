Für Weihnachten: die 10 schönsten hässlichen Strickpullover

Tourist in der eigenen Stadt: Als ME-Redakteur Fabian Soethof alte Freunde in seiner Wahlheimat Berlin empfing, zog er mit ihnen ein Programm durch, vor dem sich echte Berliner wohl nicht nur an Halloween gruseln würden. Er kehrte mit einem Kater, einer Geschäftsidee und folgendem Pubcrawl-Protokoll aus dem Parallel-Universum in die Redaktion zurück.