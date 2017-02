Future Islands kündigen endlich ihr neues Album an

Das wurde aber auch Zeit: Da kündigten Future Islands neulich eine Tour für 2017 an und ließen ihre Fans inmitten ihrer Vorfreude dennoch im Unklaren: Was ist denn nun mit einem neuen Album? Die Wartezeit hielt nur ein paar Tage an: Das Synthiepop-Trio aus Baltimore hat nun Details zu ihrer fünften Platte rausgehauen.

Future Islands’ neues Album wird THE FAR FIELD heißen, am 7. April 2017 erscheinen und damit drei Jahre nach ihrem Hitalbum SINGLES. Produziert wurde es von John Congleton im legendären Sunset Sound Recorders Studio in Los Angeles. Ein Gaststar, der mit Sänger Samuel T. Herring im Duett zu hören sein wird, ist Debbie Harry, die mit Blondie gerade ebenfalls ein neues Album (POLLINATOR, 05.05.2017) angekündigt hat.

Wirklich rund macht die Ankündigung des neuen Albums von Future Islands aber erst eine erste Hörprobe, die es in sich hat: Den neuen Song „Ran“ lassen Future Islands in voller Länge im Stream hören, und der schürt die Vorfreude auf Anfang April und die anstehende Tour weiter.

Future Islands’ neue Single „Ran“ im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=BGi-wJP1q6o Video can’t be loaded: Future Islands – Ran (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=BGi-wJP1q6o)

Future Islands’ neues Album „THE FAR FIELD“ – das Artwork:

Future Islands’ neues Album „THE FAR FIELD“ – die Tracklist:

01. Aladdin

02. Time On Her Side

03. Ran

04. Beauty Of The Road

05. Cave

06. Through The Roses

07. North Star

08. Ancient Water

09. Candles

10. Day Glow Fire

11. Shadows

12. Black Rose

Future Islands’ neues Album „THE FAR FIELD“ – die Tourtermine 2017:

Für deutsche Fans aber kommt es noch besser:

Ihr angekündigtes Deutschlandkonzert in Berlin wurde wegen hoher Nachfrage bereits hochverlegt:

2. Future Islands werden auch ein Konzert in Köln geben! Und zwar am 27. Juni 2017 in der Live Music Hall. Präsentiert vom Musikexpress. Yeah.