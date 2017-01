Nur noch zwei Staffeln bleiben, dann ist „Game of Thrones“ vorbei. Die Serie ist mittlerweile zum weltweiten Phänomen angewachsen, die Budgets sind riesig, die Fangemeinschaft ist treu ergeben – und gierig. Nach jeder Information, jedem Bild, das es aus einer kommenden Staffel gibt. Ein besonders wichtiger Fakt stand nun kurzzeitig im Internet: das bisher streng geheime Premierendatum der 7. Staffel.

Die Internet Movie Database, kurz IMDb, hat den Ausstrahlungstermin der kommenden „Game of Thrones“-Episoden online gestellt. Und was auf IMDb steht, das stimmt in der Regel auch. Allerdings wurden die Daten zur neuen Staffel schnell wieder gelöscht. Die Staffelstart wurde mit dem 25. Juni 2017 angegeben. Das Datum ergibt Sinn, weil der zuständige Sender HBO bereits ankündigte, dass die neuen Episoden etwas später erscheinen als üblich.

Bisher startete „Game of Thrones“ zumeist im März oder April, aufwendige Dreharbeiten für die vorletzte Staffel der Serie sorgten für einen anderen Zeitplan. Es bleibt abzuwarten, ob der Staffelstart von HBO bestätigt wird oder ob IMDb ein ganz dummer Fehler passiert ist. Denkbar ist auch, dass es falsche Absprachen bei einer Promo-Maßnahme gab. Es ist also mit einer offiziellen Ankündigung in den nächsten Tagen zu rechnen – und vielleicht ja auch mit Bildmaterial.

Es wäre übrigens nicht der erste Leak um die neue Staffel. Vor einigen Monaten wurde der komplette Inhalt der Staffel in einem Forum verraten. Die Glaubwürdigkeit der Quelle konnte zwar nicht überprüft werden – Darsteller und Macher der Serie reagierten aber auffällig empört auf die Veröffentlichung.

