Im Online-Forum reddit hat ein Nutzer, dessen Account mittlerweile wieder gelöscht ist, behauptet, im Besitz der gesamten Storyline der kommenden Staffel „Game of Thrones“ zu sein. Die siebte Staffel der Serie wird aktuell gedreht, im Sommer 2017 soll sie ausgestrahlt werden. Und im Gegensatz zu vielen Gerüchten, die immer wieder um die Handlung der Serie gesponnen werden, scheint es sich in diesem Fall um einen ernsthaften Leak zu handeln.

In dem reddit-Unterforum, in dem der Nutzer seine Informationen veröffentlichte, wurden auch im Laufe der sechsten Staffel treffsicher Details zu Episoden veröffentlicht – und zwar weit vor deren Ausstrahlung. Konkretes aus den nun veröffentlichten Ausführungen zu Staffel 7 werden wir an dieser Stelle natürlich nicht wiedergeben, denn auch wenn die Panik vor Spoiler übertrieben ist; die ganze Handlung einer Staffel zu verraten, ist schlichtweg schäbig.

Den Ernst der Lage scheint ein Tweet von „Game of Thrones“-Darstellerin Nathalie Emmanuel (Missandei) zu bestätigen. Die Schauspielerin beschwerte sich nach dem Leak öffentlich über Leute, die die Show für die anderen Zuschauer ruinieren wollen.

It’s really disappointing there are people who are determined to ruin Season 7 for everyone… 😒 #spoilsports — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 22. Oktober 2016

Fans der Serie und der Buchreihe sollten also demnächst vorsichtig sein, wenn sie sich in Foren zur Show oder unterhalb einer Spoilerwarnung bewegen. Oder darauf hoffen, dass die ganze Aktion nur ein Fake oder eine Nebelkerze von HBO war.