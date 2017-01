Genial: Dieser Roboter schenkt dir vollautomatisch dein Bier ein

Simone Giertz ist eine geniale Erfinderin, die mit ihren Videos zu Roboter-Konstruktionen bereits nahezu 400.000 Follower für ihren YouTube-Kanal gewinnen konnte. Ihr neuester Geistesblitz ist nun eine Maschine, die ohne Zutun des Konsumenten den Inhalt einer Bierflasche in ein Glas füllt. Bier einschenken ist eine der schwierigsten Aufgaben, die man in unserer Zivilisation lösen muss – und das mehrmals täglich. Deshalb könnte die Erfindung von Giertz, sofern sie marktreif und skalierbar ist, schon bald in unseren Elektroläden stehen und weggehen wie warme Brötchen.

Seht hier das Video zum Biereinschenk-Prototypen von Simone Giertz