Sänger und Ex-Wham!-Mitglied George Michael ist tot. Dies teilte sein Pressesprecher in einem Statement mit, so die Nachrichtenagentur PA. Der als Georgios Kyriacos Panayiotou im Jahr 1963 geborene Musiker soll am 25. Dezember „friedlich in seinem Zuhause“ verstorben sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Bekanntheit erreichte George Michael in den 80er-Jahren mit seinem Kollegen Andrew Ridgley als Duo Wham! – besonders der Weihnachtshit „Last Christmas“ kehrt immer wieder zurück und bleibt so unvergessen.

1987 veröffentlichte George Michael sein erstes Solo-Album namens FAITH. Offenbar soll er mit dem Songwriter Naughty Boy an einem neuen Album gearbeitet haben.

George Michael machte in seinem Leben häufig Schlagzeilen aufgrund seines Drogenkonsums und einiger Krankheitsfälle, die zum Beispiel 2011 zur Absage von Konzerten führten. Die Todesursache ist nicht bekannt. Die Familie des Sängers bittet um Respekt und wird sich zunächst nicht in der Öffentlichkeit äußern.