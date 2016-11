Gewinnspiel: Floris van Bommel Schnürschuhe für Herren in Kroko-Optik

Das Interiordesign des neuen Stores am Neuen Wall 17 in Hamburg greift die Elemente der Stores in Köln und Düsseldorf auf: Vintage-Holzboden, Kupferlampen im antiken Industrie-Look, Mosaik-Kassentresen im American-Western-Style, schlichte weiße Wände als auch schlichte, helle, mit dunklem Holz facettierte Warenträger und große stahlgerahmte Glasfenster, die sich der denkmalgeschützen Häuserfront anpassen. Wie auch bei den anderen Stores hat Floris van Bommel selbst die gestalterische Federführung in Zusammenarbeit mit niederländischen Architekten und Baufirmen übernommen.

Das Gewinnspiel

Um ein Paar der Leder-Schnürer mit Krokodil-Print zu gewinnen, gilt es lediglich folgende Frage als Lösungswort via des Kontaktformulars zu beantworten: In welcher deutschen Stadt hat Floris van Bommel seinen neuesten Flagship-Store im Oktober 2016 eröffnet?