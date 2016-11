Gewinnt Tickets für How To Dress Well in Berlin und Hamburg

Erst im September erschien CARE, das letzte Werk von How to Dress Well. Die Platte führt Tom Krell nach Europa und an zwei Abenden wird er auch in Deutschland Halt machen. Am 15.11.2016 spielt er im Hamburger Häkken. Einen Tag darauf, am 16.11.2016 geht es ins Berliner Gretchen.

Wir verlosen zwei Fanpakete: Gewinnt 1×2 Tickets für das Konzert in Hamburg und Berlin und dazu eine aktuelle CD von CARE. Falls Ihr zu den Glücklichen gehören wollt, die den Auftritten von HOW TO DRESS WELL beiwohnen dürfen, füllt dieses Formular aus und gebt als Lösungswort „How To Dress Well“ an:

