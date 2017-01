Gewinnt zum Heimkino-Start von „Genius“ einen Plattenspieler von auna

Neue Worte, radikale Ideen – für Lektor Maxwell Perkins (Colin Firth) ist klar, was einen grandiosen Roman ausmacht: Im New York der 1920er Jahre nimmt er gegen alle Widerstände seines Verlagshauses „Scribner’s Sons“ noch unbekannte aber höchst talentierte Autoren wie Ernest Hemingway oder F. Scott Fitzgerald erstmals unter Vertrag. Als der junge Thomas Wolfe (Jude Law) mit einer losen, tausendseitigen Blättersammlung in Perkins’ Büro auftaucht, sagt ihm sein Instinkt sofort: Hinter diesem Chaos verbirgt sich ein literarisches Genie!

https://www.youtube.com/watch?v=gCvcD3IBSlc Video can’t be loaded: Genius Official Trailer #1 (2016) – Colin Firth, Nicole Kidman Movie HD (https://www.youtube.com/watch?v=gCvcD3IBSlc)

Perkins versucht, die überschäumenden Texte des exzentrischen Künstlers zu bändigen, Lektor und Autor kämpfen um jede Formulierung. Es entsteht eine Freundschaft, die sowohl Wolfes Geliebte Aline (Nicole Kidman), als auch Perkins’ Ehefrau Louise (Laura Linney) eifersüchtig macht und ihre Geduld strapaziert. Dabei gerät Perkins selbst in den Bann von Wolfes faszinierendem Geist. Als der Roman „Schau heimwärts, Engel“ dann tatsächlich ein durchschlagender Erfolg wird, verändert sich die Freude des Schriftstellers jedoch in eine böse Paranoia: Ist es wirklich sein Buch, das die Begeisterungsstürme der Kritiker auslöst? Oder hofiert die Presse stattdessen Perkins’ „untrügliches Gespür“ für das Neue?

„Genius“ ist ab sofort im Heimkino erhältlich. Bei uns könnt Ihr den Film allerdings auch gewinnen. Wir verlosen ein Fanpaket zum Film: Neben der Blu-ray gibt es auch den schicken Plattenspieler Jerry Lee der Firma auna.

Hinter dem Retro-Chic im „Used Look“ verbirgt sich nicht nur ein Abspielgerät mit integrierten Lautsprechern im transportablen Koffer, sondern auch ein Modus zum Digitalisieren der Schallplatten.

Um das Fanpaket zu gewinnen, füllt einfach das nachstehende Formular aus und tragt bei Lösung ein, wer in „Genius“ die Rolle der Aline spielt. Das Gewinnspiel läuft bis zu 30. Januar 2017.

Wir wünschen viel Erfolg!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)