„Gimme Danger“: Erster Trailer zu Jim Jarmuschs Dokumentation über Iggy Pop und The Stooges

Bereits im vergangenen Mai feierte Jim Jarmuschs Dokumentation „Gimme Danger“ Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes. Der Indie-Liebling, der zuletzt im November mit dem Spielfilm „Paterson“ glänzte, bringt seine Dokumentation über Iggy Pop und The Stooges nun mit einiger Verspätung in die deutschen Kinos.

Am 27. April 2017, wenige Tage nach Iggy Pops 70. Geburtstag, wird die Geschichte der Band noch einmal aufgearbeitet. „If somebody was to make a Stooges film, I wish it would be you“, soll Iggy mal zu Jim Jarmusch gesagt haben.

Gesagt, getan: Hier ist der deutsche Trailer zu „Gimme Danger“.