Golden Globes: 7 Nominierungen für „La La Land“, auch „Toni Erdmann“ ist nominiert

Die Golden Globes sind eine wichtige Veranstaltung auf dem Weg zu den Oscars. Die Jury ist mit nur etwa 100 Journalisten zwar vergleichsweise klein, die Awards haben aber dennoch eine große Strahlkraft. Wer hier gewinnt, darf sich Chancen auf Oscars in den wichtigsten Kategorien ausmalen.

Für die Golden Globes, die am 8. Januar 2017 verliehen werden, wurden nun die Nominierten verkündet. Mit sieben Nennungen ist das Musical „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone der große Favorit des Jahrgangs. Das Drama „Moonlight“ (deutscher Start: 9. März 2017) wurde mit fünf Nominierungen bedacht.

Der deutsche Film „Toni Erdmann“, der am Wochenende fünf Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis einheimste, ist in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert. Das chilenische Biopic „Neruda“ ist der ärgste Konkurrent in dieser Kategorie.

Auch interessant Europäischer Filmpreis: Maren Ade triumphiert mit „Toni Erdmann“ Überraschenderweise wurde Martin Scorseses Drama „Silence“ in der Kategorie „Bestes Drama“ nicht nominiert. Dabei galt sein Herzensprojekt über Missionare in Japan schon im Vornherein als Favorit auf Auszeichnungen. In der Königskategorie der Dramen sind „Hacksaw Ridge“, „Lion“, Hell or High Water“, „Manchester by the Sea“ und „Moonlight“ nominiert. Mel Gibson (Regie bei „Hacksaw Ridge“) feiert damit ein erfolgreiches Hollywood-Comeback.

Ein Superhelden-Film darf sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Golden Globe machen. „Deadpool“ ist in der Kategorie „Bester Film Musical/Comedy“ gelistet. Die Konkurrenten: „20th Century Women“, „La La Land“, „Florence Foster Jenkins“ und „Sing Street“.

In der Kategorie „Beste TV-Serie Drama“ dominieren HBO und Netflix. Der Streaming-Dienst ist mit den Serien „The Crown“ und „Stranger Things“ nominiert, HBO schickt „Westworld“ sowie „Game of Thrones“ ins Rennen. Die Serie „This Is Us“ komplettiert die Nominiertenliste für die beste Serie des Jahres 2016. Die Nominierten der restlichen Kategorien findet Ihr hier.