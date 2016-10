Goldener Schnitt: Designer erstellt innerhalb von 25 Tagen 25 formvollendete Logos

Das Designen von Logos zählt zu einer der höchsten Aufgaben, die man einem Grafikdesigner anvertrauen kann. Logos müssen einfach sein und hohen Wiedererkennungswert haben. Sie sollten die Philosophie des Unternehmens wiedergeben, aber nicht wegen ihrer Extravaganz potentielle Kunden abschrecken. Und wäre das noch nicht schwierig genug, sollten sich neue Logos von allen anderen Designs unterscheiden, die bereits entworfen wurden.

Die Aufgabe, die sich Kazi Mohammed Erfan selbst gegeben hat, scheint unter diesen Voraussetzungen unlösbar. Erfan hat es sich vorgenommen, unter Zuhilfenahme des Goldenen Schnitts 25 eigenständige Logos für verschiedene Kunden in 25 Tagen zu entwerfen. Und, wie der geneigte Leser bereits in der Überschrift erfahren hat: Er hat es geschafft und dabei ein paar herausragende Kleinode produziert, indem er sich an die idealen Seitenverhältnisse gehalten hat, die zuvor auch schon Euklid und Leonardo da Vinci in ihren Werken behandelt und genutzt haben – den Goldenen Schnitt.

Seht hier die Entstehung der Logos und die Herangehensweise mithilfe des Goldenen Schnitts an 5 von 25 Logos. Weitere Bilder findet Ihr in unserer Galerie und auf der Projektseite des Grafikers. (via t3n)