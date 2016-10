Green Day lassen Fan bei „When I Come Around“ mitspielen

Über Green Days neues Album REVOLUTION RADIO kann man halten, was man will. (Wir halten nicht allzu viel davon.) Aber dass das kalifornische Punkrocktrio um Billie Joe Armstrong mit ihrem 1994er-Album DOOKIE das Poppunkgenre maßgeblich beeinflusst und damit ein Stück Musikgeschichte geschrieben hat, gilt als unstrittig. Unter den Fans sowieso.

Einer von diesen Fans stellte das am Samstag eindrucksvoll unter Beweis. Während eines Konzerts von Green Day in Chicago hielt er ein Schild in die Luft mit der Behauptung: „I can play every song on ‘Dookie’!” Womit Thomas Bulvan, so sein Name, mutmaßlich nicht rechnete: Dass Armstrong diese Aussage wirklich auf Echtheit überprüfen wollte und ihn kurzerhand auf die Bühne holte. Gemeinsam spielten sie Green Days Hit „When I Come Around“ – genau, den mit den „Westerland“-Akkorden – und Bulvan lieferte ab:

2017 kommen Green Day mit ihrem neuen Album auch nach Deutschland auf Tour. Als Headliner treten sie beim Hurricane Festival und beim Southside Festival auf, im Januar spielen sie zudem Soloshows in Mannheim, Berlin und Köln.