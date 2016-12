„Guardians of the Galaxy Vol. 2“: Der erste Trailer zu Marvels nächstem Hit ist da

Regisseur James Gunn hat 2014 den originellsten Film im Marvel-Kosmos abgeliefert. Seine Helden waren eigentlich Kriminelle, ein laufender Baum wurde zum großen Szenendieb und ein sprechender Waschbär mit Kanone wirkte nicht dämlich. Dazu traten Stars wie Glenn Close und Benicio del Toro in Nebenrollen auf.

„Guardians of the Galaxy“ war ein Überraschungserfolg, der zweite Teil des Weltraum-Irrsinns gehört zu den Highlights des kommenden Kinojahres 2017. Marvel und Disney haben nun einen ersten langen Trailer zum Film veröffentlicht, den Ihr Euch direkt hier anschauen könnt:

https://www.youtube.com/watch?v=sMTntxvok1M Video can’t be loaded: Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol.2 – Official Teaser Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=sMTntxvok1M)

Alle Darsteller aus dem ersten Film sind wieder dabei, der prominente Cast-Neuzugang Kurt Russell bleibt im Trailer noch unter Verschluss. Chris Pratt und Zoe Saldana spielen die Hauptrollen, Waschbär und Mini-Baum werden von Bradley Cooper und Vin Diesel gesprochen. „Guardians of the Galaxy Vol 2“ startet am 27. April in den deutschen Kinos.