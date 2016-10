Halloween-Inspiration: Kostüme, die wir uns bei Musikern abschauen können

Extravagante Outfits, die auf uns manchmal wie Verkleidungen wirken, sind für Künstler häufig ein großes Thema, wenn es im Selbstverwirklichung geht. Im Fall von David Bowie waren Outfits essentielle Ergänzungen der Bühnenshow, um seine Alter Egos glaubhaft präsentieren zu können. Ähnlich ist es bei Björk – egal, was sie macht, es scheint Kunst zu sein. Sie schmückt sich mit ausgefallenen Masken und Kleidern und beeindruckt damit immer wieder aufs Neue. Und könnt Ihr Euch Daft Punk ohne Masken vorstellen?

All diese Outfits können Euch als Inspirationsquelle für ein Kostüm in der anstehenden Halloween-Nacht dienen. Der King Of Pop, Michael Jackson, zum Beispiel galt als heimlicher King Of Halloween – er trat nie ohne durchdachtes Bühnenoutfit auf. Auch das Video zu „Thriller“ ist ein Grusel-Fest. Glitzernde Fummel wären eine Referenz zu Empire Of The Sun oder auch zu den Auftritten von Arcade Fire auf ihrer Reflektor-Tour, die eine lebendige Discokugel auf die Bühne stellten. Falls Ihr Euch also mal fühlen wollt wie Eure Idole, habt Ihr heute die perfekte Gelegenheit dazu.

In der obigen Galerie könnt ihr euch von Björk, Kanye West, Destiny’s Child, der Metalband Gwar oder Daft Punk inspirieren lassen.