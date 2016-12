„Hear The World“-Kalender: Bryan Adams’ Portraits gegen den Hörverlust

Mit einer kleinen Geste versuchen Schauspieler, Models und Musiker auf die Bedeutung guten Hörens und die Folgen von Hörverlust aufmerksam zu machen. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Mads Mikkelsen, Eliot Sumner, Roger Daltreys haben vor der Kamera von Bryan Adams posiert – mit der Hand hinter dem Ohr.

Entstanden sind zwölf Schwarzweiß-Fotografien, die als „Hear the World“-Kalender für kommendes Jahr bestellt werden können. Ein Kalender kostet 37 Euro. Das Geld geht an die „Hear the World“-Foundation, die sich weltweit für bedürftige Menschen mit Hörverlust einsetzt. Besonders werden Projekte gefördert, die Kinder mit Hörverlust unterstützen, um ihnen eine altersgerechte Entwicklung zu ermöglichen. Mehr Informationen erhaltet Ihr hier.